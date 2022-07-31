В США указали на ошибку Пелоси в ситуации с Тайванем Профессор Крениг: отказ Пелоси от посещения Тайваня станет означать подчинение США Китаю

Фото: Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

Нэнси Пелоси

Профессор Джорджтаунского университета в Вашингтоне Мэтью Крениг заявил, что спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, планируя посетить Тайвань, допустила ошибку. По его словам, ей не следовало публично рассказывать о планах, сообщает РИА Новости.

Она должна была просто приехать, как в случае с неожиданным визитом премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Киев, — рассказал Крениг.

Он считает, что теперь Пелоси и Белый дом не могут пойти на попятную. В противном случае это будет означать подчинение воле Пекина.

Это было бы признаком слабости и, по сути, научило бы КПК [Коммунистическая партия Китая] тому, что она имеет право вето на графики поездок официальных лиц США, — пояснил Крениг.

Ранее стало известно, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила: ситуация с азиатским турне Нэнси Пелоси является неадекватной и сюрреалистичной. Это также можно назвать «полётами во сне и наяву», отметила она. Пелоси 29 июля отправилась в азиатское турне, в рамках которого намеревается посетить Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур.