Фото: Pixabay

Семь членов одной семьи в американском штате Нью-Джерси заразились COVID-19, трое из них скончались. 

73-летняя Грейс Фьюско умерла 18 марта. Женщина так и не узнала, что из-за коронавируса двое её старших детей ушли из жизни, сообщила газета The New York Times. 

Четверо других наследников Фьюско остаются госпитализированными, трое из них находятся в критическом состоянии. Издание отмечает, что инфекцию родственники могли подхватить во время семейного ужина 10 марта. На той встрече присутствовал человек, ставший первой жертвой вируса нового типа в Нью-Джерси.

Местные власти принимают меры, которые могут помочь остановить распространение пандемии. В штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Коннектикут и Пенсильвания закроются все крытые торговые и развлекательные центры, писал NEWS.ru.

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