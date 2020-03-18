https://static.news.ru/photo/5813aee8-d7f3-11e9-a5d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Семь членов одной семьи в американском штате Нью-Джерси заразились COVID-19, трое из них скончались.

73-летняя Грейс Фьюско умерла 18 марта. Женщина так и не узнала, что из-за коронавируса двое её старших детей ушли из жизни, сообщила газета The New York Times.

The matriarch of the family, Grace Fusco, died Wednesday night after contracting the coronavirus. She was unaware that her 2 oldest children had also died from the coronavirus this week, a family member said. https://t.co/v4y0jfpjXg — The New York Times (@nytimes) March 19, 2020

Четверо других наследников Фьюско остаются госпитализированными, трое из них находятся в критическом состоянии. Издание отмечает, что инфекцию родственники могли подхватить во время семейного ужина 10 марта. На той встрече присутствовал человек, ставший первой жертвой вируса нового типа в Нью-Джерси.

Местные власти принимают меры, которые могут помочь остановить распространение пандемии. В штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Коннектикут и Пенсильвания закроются все крытые торговые и развлекательные центры, писал NEWS.ru.