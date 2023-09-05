В США спрогнозировали переход ВСУ к глухой обороне Экс-разведчик США Шаффер: ВСУ придется перейти к обороне из-за неудач

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины из-за продолжающихся неудач на поле боя могут перейти в глухую оборону, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom бывший разведчик ВС США Тони Шаффер. Офицер высказал мнение, что украинский лидер Владимир Зеленский готовит население именно к такому развитию событий.

Я думаю, Зеленский сейчас готовит население к тому, что ВСУ придется занять оборонительные позиции перед новым потенциальным российским наступлением, — сказал он.

По словам Шаффера, президент Украины получает доклады о том, что атаки вооруженных сил страны оказались контрпродуктивны. Провал контрнаступления ВСУ связан с эффективной линией обороны России, у Москвы было достаточно времени для того, чтобы просчитать все возможные шаги и маневры противника, заключил эксперт.

Ранее военный эксперт Андрей Клинцевич допустил, что украинские силы после неудачных попыток контрнаступления будут вынуждены перейти в оборону через месяц. Он также не исключил, что страны коллективного Запада могут отказаться от продолжения финансирования Киева. Эксперт подчеркнул, что если поддержка Украины продолжится, то США придется в очередной взять на себя большую часть расходов.