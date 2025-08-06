Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 августа 2025 в 22:50

В США спрогнозировали, как именно завершится украинский кризис

Постпред США при НАТО Уитакер: конфликт на Украине завершится не на поле боя

Мэттью Уитакер Мэттью Уитакер Фото: Bob Daemmrich/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Военное решение украинского конфликта ждать не стоит, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в эфире Newsmax. По его мнению, Вашингтон должен делать все возможное, чтобы остановить боевые действия.

Слишком много людей продолжают гибнуть каждую неделю на поле боя в конфликте, который не будет завершен военными средствами, — уточнил политик.

Его слова прозвучали на фоне визита американского спецпредставителя по России и Украине Стива Уиткоффа в Москву. Уитакер обратил внимание, что эта поездка была совершена в рамках усилий США по урегулированию конфликта.

Постпред также отметил отличие подхода администрации американского лидера Дональда Трампа от предыдущей. Так, президент решил продавать вооружение своим союзникам по НАТО и Канаде, чтобы они уже сами распоряжались им нужным образом.

При этом российская позиция остается неизменной: поставки оружия Киеву лишь усугубляют конфликт. МИД РФ неоднократно предупреждал, что такие грузы становятся законными целями, а западная военная помощь Украине только отдаляет перспективу переговоров.

Ранее Трамп написал, что переговоры между президентом России Владимиром Путиным и Стивом Уиткоффом оказались очень продуктивными. По его словам, на встрече был достигнут большой прогресс.

