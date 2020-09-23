В США создание вакцины от COVID-19 может отодвинуться на более поздний срок

https://static.news.ru/photo/a2ae83e4-fdb6-11ea-a209-fa163e074e61_660.jpg Фото: Saul Loeb/Global Look Press

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США намерено ужесточить требования к экстренному разрешению на применение вакцины против коронавируса.

В качестве новых условий издание называет необходимость наблюдения за участниками испытаний не менее двух месяцев после получения ими второй дозы препарата. Кроме того, регулятор должен изучить не менее пяти тяжёлых случаев заболевания COVID-19 в группе, получающей плацебо, и случаи среди пожилых.

Эти новые требования могут отсрочить создание вакцины в Штатах. Как пишет Washington Post, теперь её создание до президентских выборов 3 ноября, как власти предполагали ранее, будет маловероятным.

Ужесточить правила было решено с целью повышения степени открытости властей и укрепления доверия к вакцинам против коронавируса среди населения.

В настоящее время в США проходят клинические испытания нескольких вакцин против коронавируса, разработанных такими компаниями, как Moderna, Pfizer и AstraZeneca. Ранее президент Дональд Трамп говорил, что вакцина от COVID-19 может быть готова в США ко дню президентских выборов 3 ноября.

Как сообщал NEWS.ru, Запад испытывает тревогу по поводу того, что Москва получила запросы уже от 14 стран на поставку 1,2 млрд доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Политики считают, что РФ таким образом может превратить вакцину в «инструмент мягкой силы», чтобы привлечь другие страны на свою сторону. На данное время Россия заключила соглашения о поставках вакцины в десяток с лишним стран Азии, Южной Америки, Ближнего Востока, благодаря чему вполне может приобрести ценные экономические и политические рычаги влияния на международной арене. Также официальные лица утверждают, что достигнуто предварительное соглашение о поставках препарата в Бразилию, Мексику, Саудовскую Аравию и Индию.