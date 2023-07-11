В США сообщили о заканчивающихся для Украины запасах оружия Американский офицер Гауб: в США для Украины остались лишь кассетные боеприпасы

Фото: Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

Подполковник американской армии в отставке Дарин Гауб заявил, что президент США Джо Байден отправляет Украине кассетные боеприпасы, поскольку истощились собственные запасы оружия. На восстановление арсеналов США потребуется до 15 лет, сказал офицер в интервью Fox News.

Мои источники сообщили, что нам потребуется от 10 до 15 лет, чтобы восстановить все, что мы туда отправили, — подчеркнул Гауб.

Он уточнил, что запасы американского оружия оказались на «опасно низком уровне». Именно этим руководствовался Байден, когда решился на отправку кассетных снарядов Киеву, считает отставной подполковник.

Байден руководствовался тем, что у нас осталось для них только это, — сказал офицер.

Ранее бывший аналитик американского оборонного ведомства Карен Квятковски заявила, что решение США о поставках кассетных боеприпасов на Украину было продиктовано желанием Пентагона избавиться от старых запасов. Она предположила, что подобным образом оборонное ведомство намеревается получить более современные разновидности вооружений, которые будут при этом использоваться для тех же целей.