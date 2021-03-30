В США сообщили о возможном начале четвёртой волны эпидемии COVID

https://static.news.ru/photo/6bb67ffc-915b-11eb-9bba-96000091f725_660.jpg Фото: Braulio Jatar/Keystone Press Agency/Global look Press

Среди жителей США фиксируется рост числа случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа, который может привести к четвёртой волне эпидемии. Об этом сообщила глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США (ЦКПЗ) Рошель Валенски.

Она отметила, что в стране наблюдается «всплеск заболеваний». По словам Валенски, четвёртая волна эпидемии может начаться в случае, если американцы не начнут соблюдать предписанные докторами меры предосторожности. Также в стране необходимо ускорить темпы вакцинации населения. В сложившейся ситуации бездействовать нельзя, подчеркнула руководитель ЦКПЗ.

Валенски сообщила, что за прошлую неделю в Штатах ежедневно выявлялось по 60–70 тысяч новых случаев заражения COVID-19. Данные показатели на 10% превышают цифры за предыдущую семидневку. Число госпитализаций за указанный период выросло с 4600 до 4800 в течение суток.

Преждевременно отменять или ослаблять введённые в связи с пандемией ограничения, хотя губернаторы ряда штатов уже идут на это. Я собираюсь пообщаться с ними, чтобы удержать от подобных шагов. На данный момент в стране свыше 93 млн человек получили хотя бы одну дозу препарата от коронавируса, 51,5 млн прошли полную вакцинацию, — цитирует Валенски газета The Hill.

США являются государством-лидером по уровню распространения коронавируса. В Штатах с начала пандемии COVID-19 заразились свыше 30,3 млн человек, более 550 тысяч скончались.

Как ранее передавал NEWS.ru, президент США Джо Байден заявил о наличии собственных теорий о происхождении COVID-19. По его словам, он их озвучит, но только после того, как выскажутся специалисты.