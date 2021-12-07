В США сообщили о создании «матери всех санкций» против России

«Мать всех санкций» в отношении РФ в настоящее время разрабатывает глава международного комитета сената США Роберт Менендез. По его словам, санкции применят, если Москва начнёт вторжение на Украину, они будут иметь разрушительные последствия для российской экономики и народа. Об этом сообщает РИА Новости.

Своё заявление Менендез сделал в ходе слушаний на тему политики в отношении России.

Я хочу быть предельно ясен перед теми, кто наблюдает за этими слушаниями в Москве, Киеве, других местах: российское вторжение приведёт в действие разрушительные экономические санкции, подобных которым мы никогда не видели прежде, — заявил сенатор.

Менендез выступал за включение санкций против РФ в проект оборонного бюджета США, однако этот пункт не вошёл в окончательную редакцию, и теперь он намерен искать новые возможности для их кодификации.

То, что обсуждается, на максимальном конце спектра, мать всех санкций, как я это назвал. Я надеюсь, мы обеими партиями сможем вскоре найти законодательный путь, чтобы этого достичь. Если Путин вторгнется на Украину, последствия будут разрушительны не только для российской экономики, но и для российского народа, — предупредил сенатор.

Ранее сообщалось, что положение о санкциях против 35 россиян исключили из оборонного бюджета США. Также были исключены положения о введении санкций против газопровода «Северный поток — 2» и запрет на приобретение гражданами США суверенных долговых обязательств России.

Проект оборонного бюджета США, в который были включены санкции против РФ, в конце ноября 2021 года заблокировали в сенате представители Республиканской партии.