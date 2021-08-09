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В США сообщили о резком ускорении распространения COVID-19

06:17, 08 августа 2021
В США сообщили о резком ускорении распространения COVID-19 Фото: Igor Petyx / Ipa/Keystone Press Agency/Global Look Press
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В США за субботу, 7 августа, было выявлено более 100 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Это в 10 раз больше, чем в начале июля. Об этом сообщает агентство Associated Press (АР) со ссылкой на данные Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Представители системы здравоохранения выражают опасения, что рост госпитализаций и летальных исходов продолжит увеличиваться, если большая часть населения не вакцинируется. По данным медиков, всплеск заболеваемости вызван распространением штамма «дельта».

Наши модели показывают, что если мы не [вакцинируем людей], у нас может быть до нескольких сотен тысяч заболевших в день, аналогично нашему всплеску в начале января, — сказала глава CDC Рошель Валенски.

По данным АР, наиболее серьёзная ситуация сложилась на юге США, где наблюдается наиболее низкий процент вакцинированных граждан.

Днём ранее сообщалось, что половина проживающих в США граждан полностью привилась от коронавируса. По данным CDC, первую дозу вакцины в настоящее время получили 58,4% граждан, или 193 764 457 человек. Полный курс вакцинации прошли 50%, или 165 918 256 человек.

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