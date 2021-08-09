В США сообщили о резком ускорении распространения COVID-19

В США за субботу, 7 августа, было выявлено более 100 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Это в 10 раз больше, чем в начале июля. Об этом сообщает агентство Associated Press (АР) со ссылкой на данные Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
Представители системы здравоохранения
Наши модели показывают, что если мы не [вакцинируем людей], у нас может быть до нескольких сотен тысяч заболевших в день, аналогично нашему всплеску в начале января, — сказала глава CDC Рошель Валенски.
По данным АР, наиболее серьёзная ситуация сложилась на юге США, где наблюдается наиболее низкий процент вакцинированных граждан.
Днём ранее сообщалось, что половина проживающих в США граждан полностью привилась от коронавируса. По данным CDC, первую дозу вакцины в настоящее время получили 58,4% граждан, или 193 764 457 человек. Полный курс вакцинации прошли 50%, или 165 918 256 человек.