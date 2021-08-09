В США сообщили о резком ускорении распространения COVID-19

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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, что во время работы главой пресс-службы Госдепа США её расстраивала критика со стороны российских журналистов. Об этом она заявила в интервью журналу Vogue.

Позднее её отношение к критике представителей российских СМИ изменилось. К концу моего пребывания в Госдепе это начало меня забавлять, — подчеркнула она. Псаки добавила, что благодаря работе в Госдепе хорошо...