В США сообщили о применении неударных средств для поиска заложников в Газе Белый дом: США применяют неударные средства для поиска заложников в секторе Газа

Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press

Власти США применяют неударные средства Пентагона для поиска иностранных заложников в секторе Газа, заявил на брифинге высокопоставленный представитель Белого дома, передает ТАСС. По его словам, Вашингтон сделает все возможное, чтобы все заложники покинули анклав.

Надеемся, что в ближайшее время мы получим хорошие новости по этому вопросу, но это невероятно трудная и сложная задача, требующая много времени. Два гражданина США, которые смогли выбраться пару недель назад, были своего рода пробной попыткой проверить, возможно ли это. Это возможно, — сказал чиновник.

Представитель американской администрации назвал освобождение заложников интенсивным процессом со множеством направлений. Он указал на то, что вывести большое число иностранцев из Газы можно будет при «очень существенной паузе» в боях, это обсуждается. В Белом доме не знают точное число удерживаемых движением ХАМАС заложников, «их больше 100, возможно, больше 200», добавил представитель Белого дома. Он подчеркнул, что каких-либо договоренностей по заложникам пока нет, но если их удастся достичь, «они будут реализованы».

Ранее посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофар заявил, что ХАМАС может отпустить всех иностранных граждан, взятых в заложники. По его словам, посольству пока неизвестно, когда и каким образом это произойдет. Согласно данным Армии обороны Израиля, в настоящее время ХАМАС удерживает около 230 человек в секторе Газа.