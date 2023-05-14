В США резко вырос спрос на авиатопливо

Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON / Global Look Press

В США на 25% вырос еженедельный спрос на авиатопливо, сообщают аналитики Bloomberg. Отмечается, что показатель стал рекордным за всю историю наблюдений из-за минимальных значений в начале 2023 года. Эксперты агентства добавили, что данный уровень спроса усиливает неопределенность по прогнозам на летний период, когда начинается сезон отпусков.

Согласно данным Управления энергетической информации (EIA), в США показатели спроса на нефтепродукты становятся все более волатильными. В агентстве добавили, что тенденция осложняет работу трейдеров на нефтяном рынке.

Ранее стало известно, что Евросоюз и страны G7 намерены ввести запрет на импорт газа из России по направлениям, где ранее поставки были сокращены. Предполагается, что решение будет принято по итогам саммита G7 в Японии 19–21 мая. Ограничения затронут поставки российского топлива в такие страны, как Германия и Польша.

Их цель — «убедиться, что партнеры не изменят свое мнение в гипотетическом будущем». В проекте резолюции по итогам саммита отмечается, что страны G7 и дальше будут сокращать использование российских энергоносителей, в том числе предотвращая «повторное открытие путей, ранее закрытых в результате использования энергии Россией в качестве оружия».