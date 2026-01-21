В США рассказали, сколько встреч Трамп проведет в Давосе Трамп проведет пять встреч с европейскими лидерами в Давосе

Президент США Дональд Трамп проведет двусторонние встречи с европейскими лидерами в Давосе, сообщил представитель администрации Белого дома. По его словам, которые приводит ТАСС, всего ожидается около пяти переговоров.

У Трампа будет около пяти двусторонних встреч с европейскими лидерами во время его пребывания в Давосе, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что европейские правительства серьезно обеспокоены в связи с возможными инициативами Трампа. По информации газеты Bild, он может использовать выступление на экономическом форуме в Давосе для продвижения идеи новой международной организации, альтернативной ООН. В частности, авторы пишут, что Трамп может представить там свой проект Совета мира.

До этого сообщалось, что глава Белого дома проведет 21 января в Давосе закрытую встречу с главами крупнейших компаний. На мероприятии будут присутствовать гендиректоры фирм, связанных с криптовалютой, консалтингом и предоставлением финансовых услуг. Трампа в поездке сопровождает глава Минфина США Скотт Бессент.