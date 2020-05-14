В США рассказали о застрявших на круизных лайнерах экипажах

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Порядка 61 100 человек застряли на круизных лайнерах, находящихся в водах и портах Соединённых Штатов. Об этом свидетельствуют данные Береговой охраны США.

Сотрудники американских Вооружённых сил наблюдают за 91 кораблём. По словам пресс-секретаря Береговой охраны Барри Лейна, 44 круизных судна, на борту которых находятся экипажи общей численностью около 33 500 человек, находятся в водах США. Ещё 24 корабля стоят в портах США, 23 бросили якоря в американских водах.

Экипажи не могут сойти с круизных лайнеров из-за правил, введённых Центрами по контролю и профилактике заболеваний США после вспышек коронавирусной инфекции на кораблях, уточняет CNN.

Как писал NEWS.ru, пандемия COVID-19 не охладила любовь людей к круизам. В 2021 году отправиться в путешествия по «большой воде» намерено больше людей, чем плавали в 2019 году. Многие считают, что к тому времени пандемия закончится, а значит, можно будет «добрать» всё, что не успели в 2020-м.