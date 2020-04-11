Туристы не планируют отказываться от круизов после коронавируса

https://static.news.ru/photo/5eb048f8-7bd4-11ea-a36c-fa163e074e61_660.jpg Фото: SMG/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мировая эпидемия коронавируса не охладела любовь людей к круизам. В 2021 году отправиться в путешествия по «большой воде» намерены больше людей, чем плавали в 2019 году. Многие считают, что к тому времени пандемия закончится, а значит, можно будет «добрать» всё, что не успели в 2020-м.

За последние 45 дней количество ранних бронирований возросло на 40% по сравнению с показателями за соответствующий период прошлого года, передаёт РИА Новости со ссылкой на американские СМИ и экспертов из сферы туризма.

Как следует из результатов онлайн-опроса, в котором приняли участие более 4,6 тысячи пассажиров круизных лайнеров, около 75% намерены в «послекоронавирусный» период путешествовать так же часто, как раньше. Часть людей и вовсе намерены увеличить количество путешествий.

С начала вспышки коронавирусной инфекции некоторым судам отказывали в заходе многие порты, из-за чего пассажиры вместе с членами команды были вынуждены в течение долгого времени оставаться на карантине, будучи отрезанными от мира. Часть критически настроенных экспертов заявляли, что это только увеличивало число заражений среди туристов. Некоторые аналитики высказывали опасения, что после таких «тюрьм на воде» популярность круизов существенно снизится.

Что касается текущего года, то всё не так радужно. Как писал NEWS.ru, россияне аннулировали почти все заграничные туры на лето-2020.