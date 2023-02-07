В США рассказали о планах России на Западную Украину Политик из США Янг: Западная Украина России не нужна, поэтому ее денацифицируют

Фото: Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press

Львов, Украина

Американский политик — демократ Джеффри Янг заявил, что России не нужна вся Украина. Ее цель состоит в демилитаризации и денацификации территорий, отметил кандидат на пост губернатора штата Кентукки в Twitter.

Он отреагировал на публикацию в соцсети одного из пользователей, который посчитал Россией не только бывшие территории Украины — Крым и Донбасс, но и всю ее оставшуюся часть. Янг на это написал, что Москве «едва ли нужна Западная Украина, включая Львов».

Я думаю, что Россия хочет демилитаризации, денацификации и нейтралитета Западной Украины, — предположил политик.

Он добавил, что в Москве заинтересованы в том, чтобы в Западной Украине не располагались солдаты НАТО.

Янг известен резкими заявлениями в адрес властей США. В частности, он резко критиковал Белый дом за поддержку Киева и поставки ему вооружений.

Ранее сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс заявил, что Польша может начать масштабную мобилизацию, готовясь к оккупации Западной Украины. Он добавил, что Варшава может стремиться значительно увеличить вооруженные силы, чтобы под предлогом защиты от «мнимой угрозы» со стороны России оказать помощь Украине.