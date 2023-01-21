В США раскрыли планы Польши на западную Украину Бывший сотрудник Белого дома Робертс: Польша может планировать оккупацию Западной Украины

Фото: Jaap Arriens / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс на своем официальном сайте заявил, что Польша может начать масштабную мобилизацию, готовясь к оккупации Западной Украины. Он добавил, что Варшава может стремиться значительно увеличить вооруженные силы, чтобы под предлогом защиты от «мнимой угрозы» со стороны России оказать помощь Украине.

Будет ли это сделано для защиты от российского нападения или для оккупации Западной Украины, на которую все еще претендует Польша, неизвестно, — написал Робертс.

Он также назвал бредом идею украинского руководства по захвату Крыма.

Военный эксперт Александр Бартош ранее рассказал, что польские наемники пришли в ВСУ не для поддержки Украины, а чтобы вернуть свои территории. Он добавил, что на Украине прекрасно понимают, что поляки «пришли не для защиты демократии». По его словам, польские СМИ уже начали демонстрировать карты, на которых Львов является частью Польши. Он отметил, что в Польше всегда пренебрежительно относились к украинцам. Эксперт заявил, что Зеленский вынужден обращаться к полякам за помощью, обещая им определенные преимущества на Украине.