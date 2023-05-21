В США рассказали о низком рейтинге лидеров «Большой семерки» NYT: рейтинги лидеров стран «Большой семерки» оказались ниже 50%

Фото: LaPresse/Roberto Monaldo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джорджа Мелони

Все лидеры стран «Большой семерки», которые прибыли на саммит в Хиросиму, имеют рейтинги одобрения ниже 50%, сообщает издание The New York Times. По его мнению, это единственное, что их объединяет.

Они прибыли из дальних уголков планеты, разговаривают на различных языках, имеют отношение к различным идеологическим группам, их возраст разнится от 43 до 80 лет. Но есть ли одна вещь, объединяющая президента Байдена и других лидеров «семерки»? Не все они популярны дома, — подчеркивается в публикации.

Издание рассказало, что наивысший рейтинг среди лидеров «Большой семерки» имеет избранная только прошлой осенью премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Ее деятельность на родине одобряют 49% соотечественников. Переизбранный недавно на второй срок президент Франции Эммануэль Макрон имеет «печальные» 25%, и это худший показатель среди тех, кто является лидером стран G7, указало NYT.

Издание напомнило, что речь также идет о президенте США Джо Байдене (42%), премьер-министре Канады Джастине Трюдо (39%), канцлере ФРГ Олафе Шольце (34%), премьер-министре Великобритании Риши Сунаке (33%) и премьере Японии Фумио Кисиде (31%).

Ранее сообщалось, что больше половины россиян (76%) положительно оценивают работу президента Владимира Путина, почти столько же (75%) доверяют ему. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ). О том, что глава государства работает на своем посту плохо, заявили всего 13% опрошенных. Не доверяют президенту лишь 16%, еще 9% затруднились с ответом.