В США рассказали, что вынудило Россию начать спецоперацию на Украине TNI: стремление США доминировать вынудило Россию начать СВО на Украине

Фото: Министерство обороны РФ

США сами подтолкнули Россию к началу спецоперации на Украине своим стремлением сохранить доминирование на мировой арене, которое они обрели после развала СССР, написал обозреватель Самид Баша в статье, опубликованной журналом The National Interest. По его словам, Вашингтон проводит политику сохранения и усиления этого доминирования в соответствии с доктриной Вулфовица, разработанной в 1992 году.

Суть этой политики подчеркивала американское превосходство любой ценой в постсоветском мире и «искоренение соперников, где бы они ни находились или могли появиться», — пояснил обозреватель.

Он отметил, что Вашингтон нарушил обещание, данное Москве при президенте СССР Михаиле Горбачеве, о нерасширении НАТО на восток. США не оставили попыток «разместиться на заднем дворе России», поэтому членами Альянса стали бывшие страны Организации Варшавского договора.

Автор статьи указал, что позиция США, не предоставляющая России достойного паритетного статуса, разозлила президента Владимира Путина. Спецоперацией на Украине российский лидер показывает и доказывает США и всему Западу, что доктрина Вулфовица не сможет дальше реализовываться в отношении РФ, отметил журналист.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что за разжигание кризиса на Украине ответственен Вашингтон. Он выразил мнение, что Белый дом демонизировал образ России во всем мире, параллельно снабжая Киев оружием и усугубляя тем самым кризис.