В США раскрыли влияние западных танков на исход конфликта на Украине Военный аналитик Кофман: западные танки не изменят ход конфликта на Украине

Фото: bundeswehr.de

Западные танки, отправленные Киеву, не смогут изменить ход противостояния. Такое мнение выразил в интервью немецкому изданию Der Spiegel директор исследовательских программ по России в Центре военно-морских исследований США Майкл Кофман. По его словам, танки не станут «волшебной палочкой».

Я не верю, что западные танки в такой степени превосходят российские по своим качествам, чтобы изменить всю ситуацию, — подчеркнул Кофман.

Он отметил, что даже такое мощное оружие, как системы ракетного залпового огня HIMARS утратили свое значение. По словам аналитика, традиционно тот или иной вид оружия имеет наибольший эффект, когда впервые применяется в том или ином конфликте.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус ранее заявил, что 14 немецких танков Leopard 2A6 прибудут на Украину до конца марта. Вслед за этим планируется отправка танков Leopard 1A5, которые должны передать Киеву другие европейские страны. В частности, о своей готовности к оказанию военной помощи заявляли Польша, Нидерланды, Испания и Норвегия.

В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что обратился к коллегам в ЕС с просьбой помочь в передаче Киеву танков Leopard 2, однако, по его словам, «это будет непросто». Он выразил надежду, что предложенный им план «сработает».