Решение президента США Джо Байдена наложить эмбарго на покупку золота у России можно сравнить с выстрелом себе в ногу. Такую аналогию провёл экономист Питер Шифф. По его мнению, решение главы американского государства заставит страдать в первую очередь его граждан, а российскому руководителю оно, напротив, окажет большую услугу. Об этом экономист написал в своём Twitter.
И снова от этого будут неприятные последствия. Байден ударит по американцам, а не по Путину, поскольку именно они будут платить больше, — написал Шифф.
Как полагает экономист, подобное решение главы Белого дома оказывает его российскому коллеге большую услугу.
Ранее сообщалось, что четыре страны G7 — США, Великобритания, Канада и Япония — объявили о запрете на импорт российского золота в связи с ситуацией на Украине. Ограничения будут распространяться на закупки вновь добытого и переработанного золота и не затронут уже приобретенное.
По мнению госсекретаря США, такое решение нанесёт удар по одной из самых значимых статьей дохода РФ. Страна лишится примерно $19 млрд.