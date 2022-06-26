«Выстрел в ногу»: США раскрыли последствия эмбарго на золото из России Экономист Шифф сравнил решение Байдена по эмбарго на золото из РФ с выстрелом себе в ногу

Фото: Christian Ohde/face to face/Global Look Press

Решение президента США Джо Байдена наложить эмбарго на покупку золота у России можно сравнить с выстрелом себе в ногу. Такую аналогию провёл экономист Питер Шифф. По его мнению, решение главы американского государства заставит страдать в первую очередь его граждан, а российскому руководителю оно, напротив, окажет большую услугу. Об этом экономист написал в своём Twitter.

И снова от этого будут неприятные последствия. Байден ударит по американцам, а не по Путину, поскольку именно они будут платить больше, — написал Шифф.

Как полагает экономист, подобное решение главы Белого дома оказывает его российскому коллеге большую услугу.

Ранее сообщалось, что четыре страны G7 — США, Великобритания, Канада и Япония — объявили о запрете на импорт российского золота в связи с ситуацией на Украине. Ограничения будут распространяться на закупки вновь добытого и переработанного золота и не затронут уже приобретенное.

По мнению госсекретаря США, такое решение нанесёт удар по одной из самых значимых статьей дохода РФ. Страна лишится примерно $19 млрд.