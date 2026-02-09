Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 февраля 2026 в 11:23

В США раскрыли, какой инструмент использует Трамп в переговорах с Украиной

NBC News: Трамп использует инструмент обратного отсчета в переговорах с Украиной

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Molly Riley
Президент США Дональд Трамп снова решил использовать инструмент обратного отсчета в переговорах с Украиной, передает американский телеканал NBC News. По его информации, Вашингтон рассчитывает заключить мирное соглашение к июню.

С момента вступления в должность в прошлом году президент неоднократно использовал обратный отсчет в качестве центрального инструмента в своем стремлении посредничать в урегулировании. <…> Теперь Трамп запустил еще один. США хотят заключить сделку к июню, чтобы положить конец почти четырехлетнему конфликту, — говорится в материале.

Ранее британский дипломат Иан Прауд отмечал, что Москва выходит на мирные переговоры по Украине в более сильной позиции, чем другие стороны. По его словам, Вооруженные силы России станут важным козырем в этом урегулировании.

До этого сообщалось, что украинские и американские чиновники обсудили график, согласно которому к марту будет подготовлен проект мирного соглашения, а в мае на Украине состоится референдум по нему и выборы президента. По мнению Вашингтона, выборы можно организовать быстро.

США
Дональд Трамп
мирные переговоры
инструменты
конфликт на Украине
