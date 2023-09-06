США не видят необходимости в уведомлении России о планах своих должностных лиц высокого уровня по поездкам на Украину, заявил в ходе брифинга координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, его слова приводит РИА Новости. Таким образом он прокомментировал визит госсекретаря Энтони Блинкена в Киев и ответил на вопрос журналиста о том, ставил ли Вашингтон в известность Москву о намерениях относительно подобной поездки.
Мы не информируем Россию о поездках представителей руководства США в Киев для встреч с президентом Зеленским и о планах посещения Украины, — сказал Кирби.
При этом ТАСС со ссылкой на дипломатический источник сообщил, что США заранее проинформировали Россию о визите госсекретаря США Энтони Блинкена на Украину.
Блинкен прибыл в Киев утром 6 сентября. В том числе делегация сопроводила политика на кладбище украинской столицы. До этого в ходе встречи американский госсекретарь США заявил, что Вашингтон видит заметный прогресс в контрнаступлении. По его словам, американским властям важно убедиться, что у Киева есть все необходимое для достижения целей в долгосрочной перспективе.