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В США раскрыли характеристики бомбардировщика B-21

08:55, 08 июля 2021
B-21 Raider B-21 Raider Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Военно-воздушные силы (ВВС) США представили облик бомбардировщика нового поколения B-21 Raider. Об этом сообщает The Drive.

Бомбардировщик разработан для выполнения обычных и ядерных задач большой дальности, а также для действий в условиях высокой угрозы. Американские военные считают, что B-21 станет реальным и гибким компонентом ядерной триады.

Самолёт будет иметь схему «летающего крыла». Реактивные струи двигателей бомбардировщика также будут экранироваться. У В-21 насчитывается один бомболюк. Первый полёт бомбардировщика запланирован на май 2022 года. Принятие В-21 на вооружение ожидается в 2026–2027 годах.

Ранее сообщалось, что американская компания Raytheon получила контракт на $2 млрд для создания ядерной крылатой ракеты Long-Range Standoff (LRSO). Это оружие получат американские стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress и B-21 Raider. Производство LRSO запланировано на 2027 год. ВВС США хотят приобрести более тысячи таких ракет, дальность которых составит свыше 2,4 тысячи километров.

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