В США раскрыли, чего добивается Путин своей «долгой игрой» на Украине Полковник Макгрегор: Путин ждет ухудшения ситуации в Европе и краха НАТО

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Президент России Владимир Путин ведет на Украине «долгую игру», заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Redacted. По его словам, российский лидер ждет, что ситуация в Европе максимально ухудшится, а затем последует крах НАТО, в котором обвинят Вашингтон.

Президент Путин решил ждать. Думаю, он действительно верит, что ситуация в Европе настолько ухудшится, что НАТО просто развалится. Европейцы просто скажут: «Мы шли по вашей указке, как могли, Вашингтон, и вы привели нас на путь, ведущий в ад». Германия уже подверглась деиндустриализации, — заявил Макгрегор.

Полковник уверен, что именно по этой причине российское руководство не бросает все свои силы на борьбу с ВСУ. При этом ВС РФ уже готовы к наступлению, которое может положить конец конфликту, добавил он.

Ранее Макгрегор заявил, что российский президент в курсе об ужасном состоянии Вооруженных сил Украины. По его словам, ВСУ не способны не только захватить Крым, но и отрезать его от остальной части России. Подполковник добавил, что если украинская армия хотя бы попробует приблизиться к полуострову, то Вооруженные силы РФ не будут это терпеть и перестанут сдерживаться.