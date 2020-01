В 2005 году мужчина застрелил свою жену Тэмми, с которой разводился. Пара поженилась в 1999 году, после чего Джон стал избивать свою супругу. Женщина неоднократно говорила друзьям о своих опасениях, что не выберется из брака живой. Почти 15 лет назад 23 января Тэмми Гарднер попросила коллегу помочь ей исчезнуть, чтобы её никто не нашёл. Тем же вечером Джон Гарднер пришёл к ней домой и выстрелил жене в голову. Спустя два дня она скончалась в госпитале.

A Texas inmate with a history of violence against women was executed Wednesday evening for fatally shooting his wife, who had feared she would never get out of her marriage alive.



This is the state's first execution of 2020. https://t.co/1WhlHfv3Zd