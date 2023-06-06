В США произошла серия загадочных смертей Mirror: на Аляске обнаружили тела трех человек на одном судне с разницей в несколько дней

Фото: Craig Lovell / Global Look Press

В американском городе Джуно на Аляске обнаружили тела трех человек на одном судне с разницей в несколько дней, пишет Mirror. По информации журналистов, в среду 31 мая на борту парусника The Dusky Rock 34-летняя женщина обнаружила тело 51-летнего знакомого. В пятницу 2 июня, полиция города получила звонок об обнаружении еще одного тела на том же судне. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили на паруснике тела двух женщин, одна из которых была та самая 34-летняя женщина.

Приехавшая на вызов полиция обнаружила тела двух женщин, при этом одной из них была та самая 34-летняя дама, которая сообщила о первом умершем. Больше никого на паруснике не было, — сказано в публикации.

Автор материала назвал смерти «таинственными». В местной полиции отвергли насильственную смерть всех троих людей и предположили, что все трое погибли от злоупотребления наркотиками.

Ранее в Нижнем Новгороде спасатели обнаружили мужчину без признаков жизни, застрявшего головой в металлическом ограждении. Инцидент произошел 3 июня в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Тело мужчины нашли возле дома № 5 по улице Даргомыжского.