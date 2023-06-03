Россиянин застрял головой в заборе и умер Житель Нижнего Новгорода умер, застряв головой в металлической ограде

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В Нижнем Новгороде спасатели обнаружили мужчину без признаков жизни, застрявшего головой в металлическом ограждении, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МЧС. Личность погибшего и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Инцидент произошел 3 июня в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Тело мужчины нашли возле дома № 5 по улице Даргомыжского.

Обнаружено тело человека, застрявшего головой в металлическом заборе. Прибывшие на место экстренные службы обнаружили мужчину без признаков жизни, — цитирует агентство сообщение ведомства.

Ранее сообщалось, что в Тобольске трехлетняя девочка погибла, просунув голову между прутьями игрового домика. Трагедия произошла во время прогулки. Признаков насильственной смерти на теле ребенка обнаружено не было.

В Челябинске трехлетний ребенок потерял сознание, застряв головой в детском автобусе на игровой площадке. По словам врачей, у мальчика произошла механическая асфиксия и он впал в кому.