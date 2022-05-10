В США проголосуют о пакете помощи Украине на $40 млрд Палата представителей США проголосует о пакете помощи Украине на $40 млрд

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В ближайшее время палата представителей США проголосует о пакете помощи Украине на сумму почти $40 млрд. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Демократической партии. Предполагается, что процедура состоится уже на текущей неделе.

Палата представителей планирует проголосовать на этой неделе о пакете помощи Украине почти на 40 миллиардов долларов, — пишет издание.

Администрация Белого дома ранее направила в конгресс запрос о согласовании помощи для Украины в размере $33 млрд на нынешний фискальный год, который заканчивается 1 октября. В этом пакете $20,4 млрд предусмотрены на «дополнительную помощь» в военной сфере и сфере безопасности, её $8,5 млрд пойдут на экономическую помощь Киеву.

Также стало известно, что президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины, упрощающий оказание ей военной помощи. В конгрессе рассчитывают, что одобренный обеими палатами закон упростит и ускорит оказание военной помощи Киеву. Отмечается, что законопроект был представлен сенатором от штата Техас Джоном Корнином

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в свою очередь обратился с инициативой к странам Евросоюза о необходимости рассмотреть вопрос об изъятии замороженных валютных резервов России, чтобы помочь восстановить Украину после военной операции. По его словам, это не станет беспрецедентным шагом, потому что США ранее выделили $3,5 млрд замороженных активов ЦБ Афганистана на гуманитарную помощь и компенсацию выплат семьям жертв терактов 11 сентября. Дипломат указал, что было бы логично рассмотреть аналогичную меру и с замороженными резервами России.