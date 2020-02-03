Специалисты Университета Миннесоты считают, что всего одна мутация коронавируса 2019-nCoV может привести к его значительному усилению.
К такому выводу учёные пришли в ходе исследования, результаты которого опубликованы в издании
На сегодняшний день число заражённых новым коронавирусом, вспышка которого произошла в Китае, перевалило за 17 тысяч человек. Болезнь уже унесла жизни более 360 человек.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в эпидемиологическом отделении в госпитале в столице Иордании Аммане в карантине находятся 80 человек, которые могли заразиться коронавирусом.
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