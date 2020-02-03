https://static.news.ru/photo/7be558b6-4676-11ea-8219-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Quanchao/Global Look Press

Специалисты Университета Миннесоты считают, что всего одна мутация коронавируса 2019-nCoV может привести к его значительному усилению.

К такому выводу учёные пришли в ходе исследования, результаты которого опубликованы в издании Planet Today . Согласно им, мутация вируса может привести к тому, что он станет более опасным для человека, так как может повыситься его способность проникать в клетки и взаимодействовать с ними, передаёт « ПолитЭксперт ».

На сегодняшний день число заражённых новым коронавирусом, вспышка которого произошла в Китае, перевалило за 17 тысяч человек. Болезнь уже унесла жизни более 360 человек.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в эпидемиологическом отделении в госпитале в столице Иордании Аммане в карантине находятся 80 человек, которые могли заразиться коронавирусом.