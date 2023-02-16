В США признались, что сбили не те шары Байден: сбитые летательные аппараты не имели отношения к разведывательным программам

Фото: Kyle Mazza / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент США Джо Байден заявил в ходе своего обращения к нации, которое транслировал телеканал CNBC, что ничто не указывает на связь воздушных объектов, сбитых над севером Соединенных Штатов Америки и Канадой, с разведывательными программами какой-либо страны, включая Китай. Американский лидер признался, что власти пока не знают, что из себя представляют эти три объекта. При этом он подчеркнул, что Вашингтон намерен усилить контроль над воздушным пространством страны.

Мы пока точно не знаем, что из себя представляют эти три объекта, но ничто, ничто сейчас не указывает на то, что они связаны с китайской программой аэростатов-шпионов или разведывательных аппаратов... иных стран, — сказал Байден.

Он добавил, что Белый дом не хочет новой конфронтации с Пекином и что США не стремятся к новой холодной войне с Китаем.

Серия воздушных инцидентов началась 4 февраля, когда американские военные с помощью авиации сбили китайский аэростат, который пролетел над континентальными США, Атлантикой. Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин считает, что Китай использовал сбитый аппарат для наблюдения за стратегическими объектами страны.

Позже заместитель руководителя МИД КНР Се Фэн заявил, что США таким образом ударили по процессу стабилизации двусторонних отношений между государствами.