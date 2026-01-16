Атака США на Венесуэлу
В США признали, что Украина не сможет заставить уйти всех российских солдат

Сенатор Грэм: Киев не сможет заставить уйти всех российских солдат

Вооруженные силы России не покинут освобожденные территории, как бы того ни желало правительство Украины, заявил в соцсети X американский сенатор Линдси Грэм. По его словам, экс-хозяева Белого дома Барак Обама и Джо Байден не смогли остановить конфликт. В этот раз цель заключается в подписании соглашения, которое устроит все стороны, объяснил сенатор.

Когда речь идет о территориальных обменах, я реалист и понимаю, что каждого российского солдата не удастся выставить с территории Украины в ближайшее время, — отметил он.

До этого лидер США Дональд Трамп заявил, что процесс мирного урегулирования конфликта на Украине тормозится именно из-за позиции Киева. Глава Белого дома напрямую связал эту ситуацию с президентом Владимиром Зеленским и его принципиальностью. Он выразил уверенность, что Россия в большей степени готова к заключению соглашения.

Зеленский в ответ заявил, что Киев не будет преградой для мира. Таким образом он резко отреагировал на обвинение Трампа в затягивании кризисной ситуации.

