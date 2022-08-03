В США предупредили об угрозе терактов после ликвидации лидера «Аль-Каиды» Госдеп США предупредил граждан об узгрозе терактов после ликвидации лидера «Аль-Каиды»

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Террористическая группировка «Аль-Каида» (запрещена в России) может попытаться отомстить США за ликвидацию своего лидера Аймана аз-Завахири. Об этом предупредил американский Госдепартамент. Там, в частности, призвали граждан страны проявлять повышенную бдительность в зарубежных поездках.

После гибели аз-Завахири сторонники «Аль-Каиды» или аффилированные террористические организации могут попытаться атаковать объекты, личный состав вооруженных сил или граждан США, — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В этой связи мериканским гражданам настоятельно рекомендуется «сохранять высокий уровень бдительности и ситуационной осведомленности при поездках за рубеж».

2 августа стало известно, что США провели в Афганистане контртеррористическую операцию, в ходе которой военным удалось уничтожить главаря террористической группировки «Аль-Каида» Аймана аз-Завахири. Он был убит в минувшее воскресенье точечным ударом беспилотника по особняку в столице Афганистана кабуле. Аз-Завахири считался непосредственным организатором терактов в США 11 сентября 2001 года.