В США предсказали печальное будущее НАТО после речи Зеленского National Review: призывы Зеленского к участию НАТО в конфликте приведут к распаду Альянса

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Распадом может обернуться для НАТО стремление украинского президента Владимира Зеленского увеличить поставки техники и вовлечь Альянс в прямой конфликт с Россией. Такое мнение в материале для издания National Review высказал обозреватель Майкл Брендан Догерти. Его выводы были сделаны, в частности, на основании выступления Зеленского в Конгрессе США.

Украинский кризис не только не поспособствовал укреплению Альянса, но и даже наоборот — облачил проблемы внутри НАТО и изменил наше представление об организации, — отметил автор.

Догерти предположил, что слова Зеленского в Конгрессе США, что финансовая помощь Украине является «не благотворительностью, а инвестициями в глобальную безопасность», направлены на увеличение поддержки Киева в текущем конфликте со стороны Вашингтона. При этом в Европе вовлечение в кризис приведет только к увеличению издержек и обострению разногласий между западными союзниками.

Кроме того, журналист обратил внимание на риторику французского президента Эммануэля Макрона, который все чаще отмечает необходимость переговоров по безопасности с Россией под руководством Евросоюза без участия США. Догерти полагает, что данный факт является одним из сигналов приближения раскола в НАТО.

Ранее пресс-служба Белого дома сообщила, США выделили Украине новый пакет военной помощи на $3 млрд. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что американские власти также включили в эту сумму $682 млн партнерам Вашингтона на восточном фланге НАТО для предоставления им вооружений. Она добавила, что пакет помощи также включает $225 млн на долгосрочное укрепление военного потенциала и модернизацию ВСУ.

В этой связи президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев получил «шикарный новогодний подарок» в виде нового пакета военной помощи Украине со стороны США. Он отдельно выделил обещанную поставку БМП Bradley. По словам украинского лидера, данная помощь укрепит армию на поле боя.