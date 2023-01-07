Зеленский поблагодарил США за пакет военной помощи на $3 млрд

Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев получил «шикарный новогодний подарок» в виде нового пакета военной помощи Украине со стороны США, передает URA.RU со ссылкой на украинские СМИ. Он отдельно выделил обещанную поставку БМП Bradley. По словам украинского лидера, данная помощь укрепит армию на поле боя.

Я приветствую постоянный пакет оборонной помощи со стороны США. Спасибо для совершенно нового вооружения, включая автомобили Bradley, зенитные ракеты. Это укрепит армию на поле боя. Шикарный новогодний подарок, — сказал Зеленский.

Он не стал уточнять сроки поставок обещанной США помощи.

США выделили Украине новый пакет военной помощи на $3 млрд, ранее сообщила пресс-служба Белого дома. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что американские власти также включили в эту сумму $682 млн партнерам Вашингтона на восточном фланге НАТО для предоставления им вооружений. Она добавила, что пакет помощи также включает $225 млн на долгосрочное укрепление военного потенциала и модернизацию ВСУ. В американской администрации добавили, что обучение украинских военных применению американских комплексов ПВО Patriot еще не началось. В Белом доме уточнили, что объявленная ранее отправка БМП Bradley Киеву будет осуществлена как можно скорее.