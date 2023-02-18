В США предрекли ядерную войну после слов Байдена Американский политолог Депетрис: помощь Вашингтона Киеву приведет к ядерной войне

Фото: Chris Kleponis - CNP/Global Look Press

Джо Байден

Если США и НАТО поддержат наступление Украины на Крым, то это приведет к ядерной войне, заявил американский политолог Дэниел Депетрис в своем материале для Newsweek. По его мнению, заявление президента США Джо Байдена о том, что Вашингтон будет оказывать военную помощь Киеву сколько потребуется, может привести к эскалации конфликта и втянуть в него НАТО.

Киев сможет рассчитывать на военную поддержку Запада в наступлении с целью вернуть Крым. К сожалению, такой образ действий, скорее всего, приведет к той самой эскалации, которую оба мудро стараются предотвратить. Никакая земля в чужой стране не стоит потенциального обмена ядерными ударами с крупнейшей в мире державой, обладающей ядерным оружием, или расширенной войны, которая может втянуть США и НАТО в прямую военную конфронтацию с Россией, — написал Депетрис.

Он добавил, что Крым не входит в зону интересов США. В этой связи политолог считает, что рисковать ради этой территории собственной безопасностью неразумно. Депетрис указал на то, что исход конфликта определит судьбу не только Европы, но и всего мира.

Ранее заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что США должны помочь Украине создать «вооруженные силы будущего». По ее словам, потребность в этом сохранится даже после окончания конфликта.