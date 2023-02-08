В США предрекли ВСУ серьезные проблемы с танками Abrams Ветеран армии США Жирона: ВСУ ждут логистические проблемы с танками Abrams

Фото: marine_corps/Digital/Global Look Press

Водитель роты «Дельта» 1-го танкового батальона выполняет техническое обслуживание танка M1 Abrams

Поставки американских танков M1 Abrams на Украину могут столкнуться с крупными логистическими проблемами, написал ветеран армии США Гленн Жирона в статье для издания Newsweek. По его мнению, вне зависимости от уровня подготовки украинских танкистов их опыт работы на американской технике будет нулевым. Жирона добавил, что отправка небольшого количества танков Киеву имеет символический характер и не окажет большого влияние на ход военных действий.

С точки зрения логистики — это может оказаться слишком сложной задачей для разоренной страны, сражающейся против численно превосходящих сил. По моему опыту, тактика выигрывает сражения, но логистика может выиграть конфликты, — написал Жирона.

Financial Times ранее сообщила, что американская компания General Dynamics, производящая Abrams, может изготавливать около 12 танков в месяц, из-за чего в компании просто не смогут разобраться, кому будет предназначаться данная бронетехника — для ВСУ, национальной армии США или для других заказчиков. В связи с этим у Вашингтона могут возникнуть серьезные логистические трудности при отправке танков для Киева.

По данным издания, на протяжении десятилетий бронетанковые подразделения США жаловались на огромные «логистические хвосты», необходимые для ремонта и техобслуживания танков Abrams в зонах боевых действий. Постоянные поломки танков, а также огромное количество времени, требуемое для отправки запчастей из США на Украину вызывают бесконечные споры на брифингах в Пентагоне.