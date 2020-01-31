https://static.news.ru/photo/1426af92-43fe-11ea-803a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Charisius/dpa/Global Look Press

Соединённые Штаты предсказали «газовый армагеддон» из-за перенасыщения глобального рынка и снижение спроса на топливо.

По словам аналитиков Bank of America, американским производителям газа удалось существенно укрепить свои позиции за счёт начавшегося в начале 2010-х годов сланцевому буму. Однако сейчас начали возникать проблемы при экспорте товара, связанные с конкуренцией со стороны других поставщиков, а также тёплыми зимами, из-за которых хранилища газа у европейских потребителей полностью заполнены.

Тёплые зимы приближают газмагеддон, — заявили эксперты, отметив, что ситуацию обостряет и падение спроса на сырьё со стороны Китая.

Они считают, что в связи со всеми неблагоприятными факторами экспорт может стать невыгодным для добытчиков из США и они начнут сбывать сырьё на территории страны, что вызовет серьёзное снижение цен, передаёт Bloomberg.

Как писал NEWS.ru, ранее международное энергетическое агентстве World Energy Outlook сообщило, что к 2025 году США опередят Россию в области добычи нефти и газа. Его специалисты сделали соответствующий вывод по результатам проведённого исследования. Выигрышным «коньком», с помощью которого Соединённые Штаты могут обойти РФ, станет, как считают американские эксперты, сланцевый газ.