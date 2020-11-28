В США спрогнозировали 60 тыс. смертей от коронавируса в ближайшие недели

Эксперты CDC (Центра по контролю и профилактике заболеваемости) США выпустили шокирующий прогноз: почти 60 тыс. американцев могут скончаться от коронавируса в течение ближайших трёх недель из-за празднования Дня благодарения.
В этом году американцев просили остаться дома и не ходить в этот день по гостям, однако далеко не все следовали этим советам.
Многие американцы не носят маски и не соблюдают социальную дистанцию. Я была в октябре в Нью-Йорке и видела, что в магазинах и общественном транспорте толпа, как в доковидные времена, — рассказала «МК» врач Таня Моро.
Её семья переехала в США в 1990-е годы, пять лет назад женщина переселилась в Париж. Она рассказала, что накануне беседовала с матерью по видеосвязи и заметила, что во Флориде по-прежнему много людей на пляже без масок. Кроме того, губернатор штата даже выпустил специальное распоряжение, запрещающее чиновникам наказывать нарушителей масочного режима. По её словам, больницы заполнены почти на 100%. Врачей и медсестёр не хватает.
За время пандемии в США погибли уже 263 тыс. человек.
Как писал NEWS.ru, осенний рост числа выявленных заболевших коронавирусом член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный связал с потерей контроля над ситуацией. Кроме того, он считает, что реальное число носителей COVID-19 в РФ намного превышает официальную статистику. Он подчеркнул, что в России сейчас идёт борьба только с последствиями пандемии, контролируется развёртывание новых коек и приобретения препаратов, а «ранние цепочки при начале заболевания не пресекаются». Он выразил надежду на «некий климатический или пока не изученный фактор», который позволил прервать распространение коронавируса летом.
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