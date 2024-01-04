В США раскрыли цели ударов ВС России по Украине BI: российские удары могут истощить запасы ракет ЗРК Patriot на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

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Целью российских ударов по Украине может быть истощение запасов ракет ЗРК Patriot, пишет Business Insider. После этого, как отмечает издание, ВС России смогут наносить ВСУ еще больше ущерба.

Российские военные, вероятно, поставили целью заставить Украину потратить драгоценные боеприпасы для своих систем ПВО Patriot, — говорится в тексте.

Ранее полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что главной проблемой ПВО ВСУ является ее несистемный характер. Он назвал украинскую ПВО «сборной солянкой», которая состоит из всего, что передали другие страны.

По словам военного эксперта, поставленные Украине Западом системы ПВО показали в зоне боевых действий свою полную неспособность противостоять воздушным атакам. По его словам, и переданные Германией IRIS-T, и американские Patriot выполняют свои функции только в ближайшей зоне, а справиться с массированными целями, такими как рой дронов, они не способны.

Ранее специалист по вооружениям Капрал Гашеткин сообщил, что у Киева сейчас примерно 564 комплекса ПВО, но катастрофически не хватает боеприпасов. По его словам, для советских ЗРК их взять негде, а для Patriot и NASAMS они дорогие.