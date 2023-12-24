Раскрыто слабое место комплексов ПВО Украины Гашеткин: у Киева примерно 564 комплекса ПВО, к ним кончаются боеприпасы

Фото: МО Украины

У Киева сейчас примерно 564 комплекса ПВО, но катастрофически не хватает боеприпасов, объяснил в Telegram-канале военкора Александра Коца специалист по вооружениям, пишущий под именем Капрал Гашеткин. По его словам, для советских ЗРК их взять негде, а для Patriot и NASAMS они дорогие.

564 комплекса ПВО — это достаточно серьезно, несмотря на то что это не только Patriot и NASAMS, но и пушечные немецкие «Гепарды», и американские MIM-23 HAWK времен вьетнамской войны. Другой вопрос — где взять на весь этот «зверинец» боекомплект. Для советских ЗРК ракет у ВСУ практически не осталось и восполнить запасы негде. Западные ЗУР стоят как космолет, — сообщил он.

Гашеткин считает, что в связи с этим эффективность украинской ПВО находится в прямой зависимости от щедрости НАТО. И не в последнюю очередь — от ситуации на Ближнем Востоке, где западные ЗРК очень понадобились Израилю.

Ранее полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что главной проблемой ПВО ВСУ является ее несистемный характер. Он назвал украинскую ПВО «сборной солянкой», которая состоит из всего, что передали другие страны.

По словам военного эксперта, поставленные Украине Западом системы ПВО показали в зоне боевых действий свою полную неспособность противостоять воздушным атакам. По его словам, и переданные Германией IRIS-T, и американские Patriot выполняют свои функции только в ближайшей зоне, а справиться с массированными целями, такими, как рой дронов, они не способны.