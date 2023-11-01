Полковник рассказал о главной проблеме украинской системы ПВО Полковник Матвийчук назвал систему ПВО Украины «сборной солянкой»

Фото: Bernd Wüstneck/dpa/Global Look Press

Американский зенитный ракетный комплекс Patriot

Главной проблемой противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) является ее несистемный характер, заявил военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук. В разговоре с Lenta.ru он назвал украинскую ПВО «сборной солянкой», которая состоит из всего, что передали другие страны.

Главная проблема — это то, что средства противовоздушной обороны Киева несистемны. Единой системы, как сделано у нас, на Украине нет. Там скорее «сборная солянка», которая разрозненно состоит из всего, что им дали разные страны. Система незамкнута, и она не обеспечивает прикрытие в случае нашего воздушного нападения, — пояснил полковник.

По словам военного эксперта, поставленные Украине Западом системы ПВО показали в зоне боевых действий свою полную неспособность противостоять воздушным атакам. По его словам, и переданные Германией IRIS-T, и американские Patriot выполняют свои функции только в ближайшей зоне, а справиться с массированными целями, такими как рой дронов, они не способны.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу ранее заявил, что ВСУ терпят поражение, несмотря на поставки вооружений из стран НАТО. По его словам, российская армия продвигается вперед и занимает выгодные рубежи и позиции.