В США появился новый кандидат в президенты Радиоведущий Элдер выдвинул свою кандидатуру на пост президента США в 2024 году

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Чернокожий радиоведущий Ларри Элдер заявил о выдвижении своей кандидатуры для участия в выборах президента США в 2024 году. Соответствующую информацию он разместил на своей странице в Twitter. В 2021 году Элдер пытался занять кресло губернатора Калифорнии, но безуспешно.

Америка снижается, но это снижение не является неизбежным. Мы можем войти в новый американский золотой век, но должны выбрать лидера, способного нас туда провести. Вот почему я баллотируюсь в президенты, — заявил радиоведущий.

Известно, что Элдер приверженец правых взглядов в политике. Также он известен как сторонник экс-президента США Дональда Трампа.

Ранее племянник 35-го президента США Джона Кеннеди Роберт Кеннеди — младший объявил, что примет участие в президентской кампании 2024 года. 69-летний адвокат выдвинул свою кандидатуру от Демократической партии.

О желании участвовать в выборах также сообщили бывший американский лидер Дональд Трамп, губернатор штата Арканзас Аса Хатчинсон и бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.