В США пошутившего про коронавирус блогера обвинили в терроризме

https://static.news.ru/photo/850a8918-7973-11ea-a08f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Ying/Global Look Press

18-летняя жительница Техаса Лоррейн Марадиага разместила в соцсетях видео с заявлением о намеренном распространении коронавирусной инфекции. Девушка показала общение с медсестрой, которая попросила её оставаться дома в ожидании анализов на наличие COVID-19 в организме.

Сидеть взаперти американка не стала, вместо этого отправилась в супермаркет. Она заявила подписчикам, что собирается заразить остальных, потому что и ей, и другим людям пришёл конец.

We have identified the woman seen on social media claiming to be COVID-19 positive as 18-year-old Lorraine Maradiaga and are charging her with Terroristic Threat, Texas Penal Code 22.07.



We have not located her yet. Tips: (972) 466-3333 or CrimeTips@CityofCarrollton.com. pic.twitter.com/KySDDXL2RH — Carrollton TX Police (@CarrolltonTXPD) April 5, 2020

Спустя несколько дней поисков полиция арестовала Марадиагу. Ей предъявили обвинения в создании террористической угрозы. Девушку отправили в тюрьму. Из-за решётки она сможет выйти в случае внесения залога в размере $20 тысяч, однако после этого ей придётся провести 21 день на карантине, сказано в пресс-релизе.

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