В США пошутившего про коронавирус блогера обвинили в терроризме

Сидеть взаперти американка не стала, вместо этого отправилась в супермаркет. Она заявила подписчикам, что собирается заразить остальных, потому что и ей, и другим людям пришёл конец.

We have identified the woman seen on social media claiming to be COVID-19 positive as 18-year-old Lorraine Maradiaga and are charging her with Terroristic Threat, Texas Penal Code 22.07.



We have not located her yet. Tips: (972) 466-3333 or CrimeTips@CityofCarrollton.com. pic.twitter.com/KySDDXL2RH