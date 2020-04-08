США

В США пошутившего про коронавирус блогера обвинили в терроризме

11:18, 08 апреля 2020
Фото: Wang Ying/Global Look Press

18-летняя жительница Техаса Лоррейн Марадиага разместила в соцсетях видео с заявлением о намеренном распространении коронавирусной инфекции. Девушка показала общение с медсестрой, которая попросила её оставаться дома в ожидании анализов на наличие COVID-19 в организме.

Сидеть взаперти американка не стала, вместо этого отправилась в супермаркет. Она заявила подписчикам, что собирается заразить остальных, потому что и ей, и другим людям пришёл конец.

Спустя несколько дней поисков полиция арестовала Марадиагу. Ей предъявили обвинения в создании террористической угрозы. Девушку отправили в тюрьму. Из-за решётки она сможет выйти в случае внесения залога в размере $20 тысяч, однако после этого ей придётся провести 21 день на карантине, сказано в пресс-релизе.

26-летний житель США Коди Ли Пфистер был арестован после того, как облизал товары в магазине, писал NEWS.ru.

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