Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Полиция американского города Уоррентон в штате Вирджиния арестовала 26-летнего парня, который пришёл в магазин и облизал стоящие на полках товары. Свои действия молодой человек снимал на видео, которое разлетелось по Сети.

На записи арестованный спрашивал: «кто боится коронавируса?» Коди Ли Пфистеру предъявили обвинение в создании террористической угрозы, отмечает The Mirror.

Президент США Дональд Трамп считает возможным перевести страну в рабочий режим, сняв карантин. Он заявил, что ограничения могут оказаться для Штатов губительнее, чем их отсутствие, писал NEWS.ru.

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