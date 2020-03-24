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Обучающиеся в Соединённых Штатах студенты из состоятельных семей Китая на фоне пандемии коронавируса убеждают своих родителей платить десятки тысяч долларов за места в частных самолётах, которые могут доставить их на родину. Альтернатива — несколько перелётов с многочисленными остановками общей длительностью 60 часов.

Адвокат из Шанхая Джефф Гон предложил дочери, студентке университета в Висконсине, выбор: получить $25 460 на карманные расходы или билет на частный рейс, которым она сможет вернуться домой. Моя дочь...