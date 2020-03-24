https://static.news.ru/photo/634a421a-6e73-11ea-9a96-fa163e074e61_660.jpgФото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press
Полиция американского города Уоррентон в штате Вирджиния арестовала 26-летнего парня, который пришёл в магазин и облизал стоящие на полках товары. Свои действия молодой человек снимал на видео, которое разлетелось по Сети.
На записи арестованный спрашивал: «кто боится коронавируса?» Коди Ли Пфистеру предъявили обвинение в создании террористической угрозы, отмечает The Mirror.
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