В США политолог сообщил о первом признаке начала третьей мировой войны
Политолог Чанг: просчёты Байдена в космосе могут дать толчок третьей мировой войне
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
23:42, 26 декабря 2021
Фото: Ian Dudley/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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Просчёты президента США Джо Байдена в области космоса могут стать поводом для начала мировой войны. Об этом в комментарии для издания Daily express заявил американский политобозреватель Гордон Чанг.
Один из первых признаков начала войны: вытеснение США, — сказал он.
Почему политолог сделал такой вывод, он не объяснил.
Чанг полагает, что Байден не делает никаких усилий, чтобы ослабить конкурентов США, и таким образом не справляется с задачей защиты страны.
В последнее время Запад регулярно озвучивает различные варианты начала войны, в том числе с участием России. При этом в Москве неоднократно заявляли, что Россия не планирует ни на кого нападать, а подобные заявления используются в качестве предлога для размещения большего количества военной техники НАТО рядом с российской границей.
Ранее депутат Госдумы Михаил Делягин сообщил о том, что Украина в скором времени может начать боевые действия против России. Он также назвал российские города, которые могут подвергнуться нападению. По словам политика, Украина может атаковать Россию уже в феврале 2022-го, а угроза начала войны может сохраниться до конца марта.