В США политолог сообщил о первом признаке начала третьей мировой войны

Просчёты президента США Джо Байдена в области космоса могут стать поводом для начала мировой войны. Об этом в комментарии для издания Daily express заявил американский политобозреватель Гордон Чанг.

Один из первых признаков начала войны: вытеснение США, — сказал он.

Почему политолог сделал такой вывод, он не объяснил.

Чанг полагает, что Байден не делает никаких усилий, чтобы ослабить конкурентов США, и таким образом не справляется с задачей защиты страны.

В последнее время Запад регулярно озвучивает различные варианты начала войны, в том числе с участием России. При этом в Москве неоднократно заявляли, что Россия не планирует ни на кого нападать, а подобные заявления используются в качестве предлога для размещения большего количества военной техники НАТО рядом с российской границей.

Ранее депутат Госдумы Михаил Делягин сообщил о том, что Украина в скором времени может начать боевые действия против России. Он также назвал российские города, которые могут подвергнуться нападению. По словам политика, Украина может атаковать Россию уже в феврале 2022-го, а угроза начала войны может сохраниться до конца марта.