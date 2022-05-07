В США пенсионный фонд подал иск против Илона Маска из-за покупки Twitter

Илон Маск / Фото imago-images.de/Global Look Press

Пенсионный фонд полиции города Орландо (штат Флорида) подал в суд на основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска из-за его планов по покупке соцсети Twitter за $44 млрд, сообщает CNN. По данным телеканала, исковое заявление поступило в суд штата Дэлавер. В нем говорится, что, согласно законам штата Делавэр, Маск не может завершить сделку по покупке Twitter по крайней мере до 2025 года, если только владельцы двух третей акций, не принадлежащих ему, не одобрят её раньше.

В исковом заявлении также отмечается, что Маск стал «заинтересованным акционером» после того, как приобрёл более 9% акций Twitter, что ставит необходимость отсрочки сделки.

Пенсионный фонд полиции города Орландо, который является одним из акционеров Twitter, хочет, чтобы Маск отложил закрытие сделки по покупке соцсети по крайней мере до 2025 года.

О покупке Маском Twitter стало известно 25 апреля. Руководство соцсети согласилось на сделку ценой в $44 млрд. Окончательно сделка должна быть закрыта 24 октября.

Бизнесмен заявил о намерении сделать Twitter платной для организаций и государственных структур. При этом он пообещал никогда не брать плату с обычных пользователей. Также Маск хочет увеличить доходы компании к 2028 году до $26,4 млрд.