Илон Маск заявил о намерении сделать Twitter частично платным Илон Маск: Twitter может стать платным для коммерческих и государственных пользователей

Илон Маск / Фото imago-images.de/Global Look Press

Американский бизнесмен Илон Маск заявил о намерении сделать социальную сеть Twitter платной для организаций и государственных структур. При этом в соцсети он пообещал никогда не брать плату с обычных пользователей.

Twitter всегда будет бесплатным для обычных пользователей, но, возможно, за небольшую плату — для коммерческих или государственных пользователей, — отмечается в его сообщении.

О покупке Маском Twitter стало известно 25 апреля. Руководство соцсети согласилось на сделку ценой в $44 млрд. Окончательно сделка должна быть закрыта 24 октября.

Ранее стало известно, что покупка Twitter Илоном Маском является серьёзным ударом по Демократической партии США и американским либералам в целом, считает американист Дмитрий Дробницкий. Он предположил, что сделка может коренным образом повлиять на политическую обстановку в Штатах.