Американист оценил последствия покупки Twitter Илоном Маском Американист Дробницкий: покупка Twitter Маском станет серьёзным ударом для демократов США

Покупка социальной сети Twitter бизнесменом Илоном Маском — это серьёзный удар по Демократической партии США и американским либералам в целом, считает американист Дмитрий Дробницкий. Он предположил, что сделка может коренным образом повлиять на политическую обстановку в Штатах, пишет Lenta.ru.

Это удар по демократам, прежде всего, потому что либеральная цензура очень жёсткая в социальных сетях. А Маск всё время говорил о том, что у него отношение к свободе слова, так сказать, либертарианское: что хочешь, то и пиши, не бывает никакого хейтспича и так далее, на деле это всё цензура. По большому счёту, так оно и есть, особенно когда дело касается западной политики. Действительно стараются заткнуть рот тем или иным способом, — высказался Дробницкий.

По его мнению, Twitter — самая репрезентативная социальная сеть, если речь идёт о политических деятелях. Вместе с этим американист подчеркнул, что решающим фактором в вопросе выборов США является всё-таки экономическая обстановка в стране.

Миллиардер Илон Маск купил компанию Twitter за $44 млрд. О заключении сделки стало известно из пресс-релиза компании, который распространили в понедельник, 25 апреля. После завершения сделки компания станет непубличной.

Как сообщил независимый директор совета директоров Twitter Брет Тейлор, совет «провёл вдумчивый и всесторонний процесс оценки предложения». При этом особое внимание уделялось вопросам стоимости, гарантий и финансирования. По мнению Тейлора, предложение Маска представляется «лучшим путём вперёд» для акционеров Twitter.

Маск сообщал о том, что после покупки компании намерен сделать её непубличной, в связи с чем её акции можно будет продавать или обменивать исключительно в частном или внебиржевом порядке.