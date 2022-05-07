Илон Маск рассказал о планах на Twitter Илон Маск намерен увеличить годовой доход Twitter до $26,4 млрд к 2028 году

Илон Маск / Фото Global Look Press

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск поделился планами на Twitter. Одной из целей миллиардера станет увеличение доходов компании к 2028 году до $26,4 млрд, сообщает The New York Times.

Издание отмечает, что доход Twitter в 2021 году не превысил $5 млрд. При этом Маск рассчитывает сократить зависимость компании от рекламы. Бизнесмен считает, что оптимальным к 2028 году будет сократить долю рекламных доходов до 45% ($12 млрд). В 2020 году реклама приносила Twitter 90% выручки.

Ещё одной целью Маск назвал увеличение числа пользователей соцсети. В 2028 году их должно стать 931 млн, отмечает издание.

Ранее стало известно, что Илон Маск заявил о намерении сделать социальную сеть Twitter платной для организаций и государственных структур. При этом он пообещал никогда не брать плату с обычных пользователей.

О покупке Маском Twitter стало известно 25 апреля. Руководство соцсети согласилось на сделку ценой в $44 млрд. Окончательно сделка должна быть закрыта 24 октября.