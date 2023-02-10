В США отреагировали на расследование о подрыве «Северных потоков» Ветеран ВМС США Пособец: американцы не оценили решение Байдена взорвать «Северные потоки»

Фото: Yuri Gripas/Pool/CNP/Global Look Press

Джо Байден

Ветеран ВМС США Джек Пособец заявил, что американская общественность никак не отреагировала на расследование о взрывах на «Северных потоках». Их не возмутило, что причастным к терактам называется президент США Джо Байден, отметил он в Twitter.

Итак, Байден взорвал этот газопровод, а люди ведут себя так, будто этого даже не было, — подчеркивается в его сообщении.

Расследование о взрывах на газопроводах на этой неделе опубликовал американский журналист Сеймур Херш. По его мнению, решение совершить диверсию на «Северных потоках» Джо Байден принял после того, как более девяти месяцев вел секретные обсуждения с командой по национальной безопасности.

Ранее стало известно, что американский самолет-разведчик P-8A Poseidon ранним утром 26 сентября 2022 года наблюдал за последствиями взрыва на газопроводе «Северный поток» в Балтийском море. По мнению экспертов, этот полет может считаться одним из подтверждений версии журналиста Сеймура Херша о причинах и обстоятельствах инцидента.